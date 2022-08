Ettevõtja raskest õnnetusest: vigastada sai kõige hullem koht, mis üldse olla sai

Tulpi operatsioon oli haruldane, sest tavaliselt esimene kaelalüli murruga patsiente ei opereerita, kuna nende maine teekond on juba lõppenud. Kuna Tulpi elu suudeti päästa, on ta justkui õnnesärgis sündinud. Ta lisas, et on koos oma perekonnaga Mustamäe haigla personalile väga tänulikud. «Samuti Rapla kiirabile, kes professionaalselt tegutsesid. Soovin kõigile ilusat suve ja olge ettevaatlikud. Kuigi ka mina olin, ei suutnud ma seda ette näha, seega ratturid olge topelt ettevaatlikud. Esialgu veel haiglas aga küll ma siit koju saan,» kirjutas Tulp.