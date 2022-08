Keskerakond: tervishoiu rahastamine vajab süsteemset muutust

«Eesti panustab tervisevaldkonda oluliselt vähem raha kui enamik Euroopa Liidu liikmesriike. Meil on küll efektiivne tervishoiusüsteem, kus häid ravitulemusi saavutatakse madalate kuludega, kuid tervishoiuteenuste kättesaadavus on ebapiisav ja ebavõrdne. Liiga pikad ootejärjekorrad, kõrge omaosalus, hambaravi kättesaamatus, tervishoiutöötajate nappus ning amortiseerunud haiglahooned on olnud murekohaks juba aastakümneid,» ütles keskerakondlasest endine tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Ta tõi välja, et Eesti tervisesüsteemi rahastusmudeli jätkusuutmatusele on tähelepanu juhtinud nii mõttekoda Praxis, Arenguseire Keskus kui rahvusvahelised tervisevaldkonna organisatsioonid. «COVID-19 pandeemia tõestas valusalt, et üle viimase piiri optimeeritud tervishoiusüsteem ei võimalda kriisiajal kõigile vajalikke tervishoiuteenuseid tagada. Meie pühendunud tervishoiutöötajad teevad arvukalt ületunde ning annavad endast parima, kuid aastakümnete jooksul on jäänud tegemata vajalikud investeeringud nii piisava järelkasvu tagamisse kui haiglahoonetesse,» selgitas Kiik.

«Eestis on inimeste omaosaluskoormus tervishoiuteenuste eest tasumisel liiga kõrge, moodustades ligi 25% tervishoiu kogukuludest. Rahvusvaheliselt peetakse rahuldavaks 15% taset, et omaosalus ei põhjustaks inimeste vaesumist ega piiraks vajamineva abi saamist,» lisas ta. «Samuti on siiani lahendamata kriitiline murekoht, et meie seas on ligi sada tuhat ravikindlustusega püsivalt katmata inimest. Peame koos tervishoiu rahastamise reformiga jõudma kõigile ravikindlustuse laiendamise ehk universaalse ravikindlustuseni, mis on Euroopa Liidus üldlevinud.»