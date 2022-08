Tiit Riisalo: kui Ukraina kaotab, siis kaotab terve vaba maailm

Nii, nagu Eesti ei saanud vabaks mitte tänu mõnele üksikule poliitikule, vaid seetõttu, et me kõik tahtsime seda, on samamoodi Ukrainas: vabaduse soovi taga on ühiskond tervikuna.

Seda on julgustav vaadata, sest päeva lõpuks on sellistes suurtes protsessides olulised liidrid, kes seda veavad. President [Volodõmõr] Zelenskõi on seda rolli suurepäraselt kehastanud, aga ühiskond tervikuna ostustab, mis juhtub. Nii, nagu Eesti ei saanud vabaks mitte tänu mõnele üksikule poliitikule, vaid seetõttu, et me kõik tahtsime seda, on samamoodi Ukrainas: vabaduse soovi taga on ühiskond tervikuna.

Tulles tagasi ülesehituse juurde, siis väiksemad asjad, mida saame teha, et inimesed nendes stressitingimustes kuude kaupa vastu peaksid, on üritada aidata ja anda neile lootust. Need on küll lihtsad ja väikesed, aga olulised sammud. See on ühe pika tee algus, mida peame koos oma sõpradega siin Ukrainas käima.

Kui Ukraina kaotab, siis kaotab terve vaba maailm. Tegelikult me veel ei hooma, millised need tagajärjed siis võivad olla.

Millised sõnumid edastasid Ukraina riigijuhid Eesti välisministrile?

Need olid tegelikult lihtsad. Esiteks oldi siiralt tänulikud meile abi eest. Võibolla mitte selle füüsilise mahu eest, mida Eesti-suurusel riigil ei saa absoluutarvudes palju olla, aga aitame kiiresti, istetult ja anname oma maksimumi. Oleme teistele selles liikumises üheks veduriks.

Visiidil Ukrainasse kohtusid Eesti välisministeeriumi esindajad, teiste hulgas Tiit Riisalo (vasakult neljas), mitme Ukraina kõrge riigitegelasega. Ühispilt Ukraina ülemraada esimehe Ruslan Stefantšukiga (paremalt neljas). Foto: Margus Martin