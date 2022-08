Läänemetsa sõnul Narva tanki teisaldamisega enam ise hakkama ei saa. Raik: ma ei saa aru temast

Läänemets rõhutas Paides toimunud debatil, et tanki-küsimusega peab tegelema valitsus. «On põhimõtteline seisukoht, et meil neid punamonumente ei ole. Ja kui omavalitsus sellega viivitab, siis tuleb tegeleda. Valitsus peab ennast riigis kehtestama.»

Ta olen veendunud, et enam Narva linnavõim selle teisaldamisega ise hakkama ei saa. Kas see on isiklik hinnang, küsis moderaatorid temalt seepeale. Läänemets vastas: «See on minu kui ministri hinnang ja põhineb mulle teadaoleval informatsioonil.»