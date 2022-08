Ka Poola on plaanimas venelaste viisakeeldu

«Sellele on vastu Euroopa Liidu suuremad liikmesriigid, sealhulgas Saksamaa, Prantsusmaa ja Holland. Kuna nende riikide vastuseisu Venemaa kodanike viisalihtsustuslepingu peatamisel on võimatu ületada, töötab Poola uue lahenduse kallal,» ütles Wawrzyk.

Aseminister lisas, et Poola diplomaadid on selles küsimuses mõndade EL-i liikmesriikidega läbirääkimisi pidanud juba mitu nädalat ning märkis, et sarnasel seisukohal on neis küsimustes ka Leedu, Läti ja Eesti, Tšehhi ja Slovakkia.