Tsentristide sisevõitlus jääb jätkuloo ootele

Nüüd, kuus aastat hiljem, on Ratas endiselt pukis. Toomi asemel viskas talle kinda Jaan Toots, kes Tartu piirkonna juhina viis pikaaegse kohaliku valitsuspartei opositsiooni ning kelle all kaotas erakond heade mõtete linnas võrreldes eelnevate valimistega volikogus kohti.

Kolmandik hääli Tootsile on tõsine häirekell

Justkui tagasihoidlik vastane Ratasele, kes valitigi 70 protsendi häältega taas kaheks aastaks erakonna esimeheks. Tootsile kaotatud häälte arv ning kohtade jaotus juhatuses annavad samas põhjust ärevuseks. Juba kongressi eel tõdeti poliitikaringkondades, et isegi kui Toots – ükskõik, kelle mahitusel ta üldse kandideeris – ei osutu valituks, on tema mõju siseelule pika aja peale vinduv. Mida suurem on tema toetus, seda suurem kiil lüüakse erakonda ning seda soodsam pinnas seatakse sisse tegelikuks võimuvõitluseks. Nii ka läks, Tootsi häälte arv on kõike arvesse võttes märkimisväärne.