Zelenskõi tänas kõiki okupantide kuritegude uurijaid

«Kõik need mitteinimesed vastutavad kindlasti. Aga me peame meeles pidama, kui kurjus võtab sellised mõõtmed, siis inimeste vaikimine läheneb kaasosaluse tasemele. Ja keeldumisest kurjaga päriselt võidelda saab abi sellele,» rõhutas Zelenski.

«Kui teil on Venemaa kodakondsus ja te vaikite, tähendab see, et te ei sõdi, mis tähendab, et te toetate seda. Ja seda kus iganes te ka poleks, nii Venemaa territooriumil kui ka välismaal. Teie hääl peaks olema Ukraina toetuseks ja seega selle sõja vastu,» rääkis riigipea.