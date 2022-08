Hanimägi jätkab Keskerakonna peasekretärina

Hanimägi sõnul on ametikoht pakkunud talle kohati ületamatuna näivaid väljakutseid, kuid ka kõige keerulisemad olukorrad on erakonnakaaslastega lahendatud.

«See annab kinnitust, et Keskerakonda kuulub rohkem kui 14 000 ühtehoidvat liiget,» kiitis peasekretär.

Hanimägi sõnul hakkab töö järgmise aasta parlamendivalimiste valimisplatvormi ja valimisnimekirjade koostamisega lõpusirgele jõudma. «Viimastel kohalike omavalitsuste valimistel saavutas Keskerakond esikoha, sama kõrged on meie eesmärgid ka tuleva aasta riigikogu valimistel. Laupäeval Tartus toimunud kongressil kogetu annab kindlust, et Keskerakonnas on palju motiveeritud liikmeid, kellele läheb erakonna käekäik korda ja kes soovivad igakülgselt panustada,» ütles ta.