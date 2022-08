Kalle Laanet peatas kevadeni oma liikmelisuse Saaremaa vallavolikogus

«Kui ma oleksin taastanud oma volikogu liikmelisuse, oleks pidanud volikogust lahkuma Andrus Raun, kes on minu asendusliige. Ta on hästi hakkama saanud nii volikogu liikme kui rahanduskomisjoni esimehena,» selgitas Kalle Laanet BNSile.

Ta lisas, et erakonna piirkonna juhina on ta endiselt arutelude juures. «Taastasin läbi vallavalitsuse ka SA Kuressaare Haigla nõukogu liikmelisuse staatuse. Osalen täie rauaga kohaliku elu töös, et seda edendada. Ma ei kao kuhugi,» kinnitas Laanet.