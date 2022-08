ÜLEVAADE ⟩ Euroopa seisukohad lähevad Vene kodanike viisakeelu küsimuses lahku

Venemaa veebikirjastaja Ilja Krasilštšik, kes viibib praegu samuti Euroopas, ütles: «Ma ei näe midagi head selles, et venelastele keelataks Euroopa külastamine, sest nad peavad nägema vaba maailma,»

Telegramis Venemaalt lahkujatele nõu andev Ira Lobanovskaja usub, et kui inimesed Venemaalt lahkuvad, peavad nad olema aktiivselt sõja vastu. «Sa ei saa enam poliitikast väljas olla: see on praeguses kliimas barbaarne. Rõhutame seda, kui aitame inimestel ümber asuda… Ma saan aru, et lääs ei taha, et venelased Euroopa tänavatel pidutseksid,» kommenteeris ta, kuid lisas, et venelaste Venemaal hoidmine oleks kahjulik.

Lobanovskaja sõnul on umbes pooled üle 40 000 inimesest, kellele tema organisatsioon on nõu andnud, tahavad sõna võtta või osaleda valitsusvastastel marssidel. «Nad peavad välismaal ühinema, looma sõjavastaseid liite ja sõna võtma. Sellist tuumariiki nagu Venemaa ei saa praegu lihtsalt seestpoolt kukutada. See on lihtsalt ebareaalne,» selgitas ta.

2016. aastast Ukrainas paguluses elanud endine duumasaadik Ilja Ponomarjov pooldab aga keeldu. Tema sõnul peaksid venelased, kes on selleks suutelised, jääma Venemaale režiimi vastu võitlema. «Riigist lahkumine peaks olema viimane abinõu,» lisas Ponomarjov.