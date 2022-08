VIDEO ⟩ Katri Raik: nüüd tuleb meil leppida sellega, et mis otsuse riik langetab

Linnas ei ole inimest, keda see mälestusmärgi asi külmaks jätaks.

Volikogu koalitsioon pidi tegema kiire otsuse, kui selline ettepanek lauale tuli. Võidakse seda päevakorda lülitada, hääletada? Teid on tegelikult omamoodi tanki pandud, juba volikogu istungi ajal tuli uudis, et siseminister Lauri Läänemetsa poolt, et riik tegeleb ise selle tankiga edasi.

No tanki panemine on Narvas võtnud hoopis teise tähenduse kui mujal Eestis. Jah, ma olen ka natukene üllatunud. Minister Läänemets jookseb koguaeg ajast kuidagimoodi ees. Läänemets ütles ka erakonna esimeeste debatil, et ta on kindel, et Narva ei saa selle küsimusega hakkama. Sõnastuses jäi täiesti ebaselgeks, millega Narva hakkama ei saa: otsustamise, turvamisega.

Turvalisust tagab meil politsei- ja piirivalveamet. Seda peaks siseminister teadma. Ta ütles, et ta pidas ju turvalisust silmas.

Mis puudutab seda, et otsustamist uskusin mina veel eilse hiliste õhtutundideni, et see on võimalik, mis puudutab demonteerimist ja transporti, siis selles osas olen rääkinud riigisekretäriga suuliselt ja mis seal salata, mul oli kiri valmis, et kohe saata. Selles oleksime palunud abi transportimisel.

Aga ongi see kõige tähtsam küsimus, mille ümber see asi kuidagi keerleb, et kuhu (tank viia - M. M). Riik ütleb, et Viimsisse sõjamuuseumisse, angaari. Narva inimesed soovivad, et see jääks siia. Varjatult, kaetult, et me saaksime arutada, mis temaga edasi teha. Oleme leidnud ka asukoha: Kadastiku 57G on see asukoht, tööstuspargis, omanikuga on kokkulepe.

Olete mitmel korral märkinud, et Narvat ei saa võtta kui mingit eripiirkonda.

Eks ma muidugi olen nördinud, aga tuleb ka minust emotsionaalselt aru saada, sest minu elu ongi muutunud eluks tanki ümber... Ma vajan ka natukene rahunemisaega ja mõtlemisaega, aga selge on see, et nüüd tuleb meil leppida sellega ka tõesti, et mis otsuse riik langetab.

Omalt poolt püüan veel rääkida kohalike poliitiliste jõududega, et olgem nõus, aga jääme siis selle Narva asukoha juurde, nii, nagu oli ka esialgne mõte.