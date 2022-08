Kristina Kallas: Keskerakond tegi Narvas suure ajaloolise vea

«Nad teatasid, et on tanki eemaldamise vastu, tank peab jääma oma kohale. Koos Aleksei Jevgrafovi fraktsiooniga jäeti sellega kasutamata võimalus tulla ajaloo jaoks õigele poolele üle,» kirjutab Kallas sotsiaalmeedias.

«Kuulates Mihhail Stalnuhhini selgitusi, miks muudeti viimasel minutil meelt, saan ma aru, et erakond ei suuda mõista, mis sõda käib Euroopas ja milline vastutus selle osas on ka Narva volikogul,» ütles Kallas.

Tema sõnul oli tal siiras lootus eelmise nädala kokkuleppe põhjal, et Keskerakonna Narva fraktsioon on aru saanud, mida sümboliseerib see tank ning kuidas on maailm muutunud pärast Venemaa agressiooni algust Ukraina vastu ning kuidas koos sellega on muutunud ka tanki kui sümboli tähendus.