Peaminister: tank ei saa kuskile Narva jääda

«Kui ma käisin kohtumas Narva volikoguga, siis ma lubasin, et kui riik peaks astuma vastavad sammud, siis me kindlasti ei tee seda öö varjus. Selliselt päeval me seda kindlasti teeme, aga esiteks peaks tegema otsused,» lausus Kallas «Aktuaalses Kaameras».

Valitsus koguneb peaministri sõnul lähiajal. «Selge on see, et Narva nüüd loobus otsuste tegemisest. Valitsuse soov on olnud väga selge – punamonumendid tuleb teisaldada, ja selleks, et tagada seda sisemist rahu, tuleks teha seda võimalikult kiiresti.»

Et lisapingeid mitte tekitada, tuleb Kallase sõnul tank Narvast minema viia. «Kui me viime kuskile kohta, mis annab võimaluse täpselt samamoodi tekitada sinna ümber pingeid, siis me seda olukorda ei lahenda. Meie soov on lahendada see olukord lõplikult ja see tähendab seda, et see tank ei saa minu hinnangul jääda kuskile Narva,» ütles Kallas.

Kuna Narva linnavolikogu otsustas okupantide tanki teisaldamist mitte arutada, sõnas siseminister Lauri Läänemets (SDE) Postimehele, et riik teisaldab tanki lähipäevil ise. Läänemetsa arusaamist mööda peab tank kadunud olema 20. augustiks. Tanki üks võimalik uus asukoht on Eesti sõjamuuseum Viimsis, vähemalt nii arvab Läänemets ise.