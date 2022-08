Zelenskõi: Venemaa agressioon on ülemaailmsete kriiside algpõhjus

«Arutasime, et kuidas saaksime säilitada maailma maksimaalset tähelepanu meie kaitsevajadustele. Iga nädalaga võtab see ülesanne aina rohkem kaalu,» tõdes Zelenskõi.

«Venemaa on tekitanud nii palju kriise, mille seas elukalliduse kriisi paljudes riikides, aga ka toidu- ja energiakriise, mis levitavad ebakindlust ja pettumust elus üle maailma. Peame hoidma nende kriiside algpõhjust ehk Venemaa agressiooni globaalse tähelepanu fookuses. Ja me peame üldsusele meelde tuletama, et just Ukraina sai Venemaa terrori all enim kannatada,» lisas president.