Zelenskõi toonitas veelkord Zaporižžja tuumajaama kaitsmise tähtsust

Zelenskõi märkis, et kui rahvusvaheline üldsus ei suuda Zaporižžja tuumajaama kaitsta, siis kaotab see Venemaa terroristidele.

Zelenskõi märkis, et sisuliselt on tuumajaam mineeritud.

«See küsimus on juba viidud kõrgeimale rahvusvahelisele tasandile, mille seas ÜRO ja IAEA. Loomulikult arutatakse ka Venemaa tuumaväljapressimist riikide vahel. G7 välisministrite vastav avaldus on olemas. Nad saavad selgelt aru, et Venemaa vastutab. Kuid aruteludest ja üleskutsetest on vaja liikuda uute karmide sanktsioonide kehtestamisele Venemaa vastu,» jätkas president.

«Kõik Vene väed peavad tehase territooriumilt ja naaberaladelt viivitamatult ilma igasuguste tingimusteta lahkuma. Maailm on aastaid võidelnud sõltumatu kontrolli eest kõigi tuumamaterjalide ja kiirgusohutusega seotud tegevuste üle. Kui nüüd jääb maailmas puudu jõudu ja sihikindlust kaitsta ühte tuumajaama, siis see tähendab, et maailm kaotab terroristidele, allub tuumaväljapressimisele ja see võib olla pretsedent, mida näevad teised sarnased terroristid. Veel on võimalus seda kaotust ära hoida,» seletas Zelenskõi.