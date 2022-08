Läänemets: teame, et Venemaa püüab monumente kasutada pingete tekitamiseks

Läänemetsa sõnul oli Narva linnale antud võimalus ise monumentide teisaldamise otsused ära teha, kuid seda nad ei teinud. Seetõttu võttiski protsessis juhtohjad valitsus ning kogu operatsioon on pikalt ja hoolikalt läbimõeldud.

«Monumentide teisaldamisse on kaasatud nii politsei- ja piirivalveamet kui ka kaitsepolitsei. Operatsiooni viiakse läbi väärikalt, näiteks lilled ja küünlad, mis on momunetidele asetatud, viiakse kalmistule, mitte ei visata prügikasti,» ütles Läänemets.

Tema sõnul on mõistetav, et see operatsioon tekitab osades inimestes tundeid ja pahameelt. «Kuid mina kutsun üles jääma rahulikuks ja mitte minema kaasa provokatsioonidega, sest kõigile neile provokatsioonidele tuleb ka riigilt vastus,» lisas Läänemets.