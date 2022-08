Eesti on liitlastele selgitanud monumentide teisaldamise vajadust

Ta tõdes, et nii Venemaa kui ka president Vladimir Putin on ähvardanud riike tagajärgedega, kuid see ei tohi Eestit takistada vajalike toimingute tegemisel. «Venemaa mõte on meid hirmutada, kuid me ei tohi lasta sellel sündida, sest need on meie siseasjad ja see on meie enda sisemine rahu, mida me peame siin tagama,» ütles Kallas.