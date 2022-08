Urmas Paet: seda vana tapamasinat ei maksa üle müstifitseerida

«Seda vana tapamasinat ei maksa üle müstifitseerida,» ütles Paet Postimehele. Paeti sõnul ei läinud tank tegelikult korda ka suuremale osale Narva ja Narva-Jõesuu elanikest. Sellega oli lihtsalt harjutud, sest ta oli justkui kogu aeg seal olnud. «Praegu on muidugi ajutine ärritus, kuid see läheb mööda, sest enamik inimesi mõistab, et tapamasina koht pole üle rahuliku elu kõrgumas,» lisas ta.

Paet tõi näitena välja ühe ajakirjaniku hämmastuse sotsiaalmeedias, et Narva linnavolikogu pidas istungit vene keeles. «See näitab ilmekalt, et me ühiskonnal on 30 aastat olnud suuresti ükskõik, mis Narvas toimub. Pole ühiskondlikku nõudlikkust, et Eesti on Eesti. Ja seda igal pool,» sõnas ta ja lisas, et pole ime, et nõukogude taparelva avalikus ruumis pidamisel on siiski toetajaid ja tänavanimede normaliseerimine ei edene.