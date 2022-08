Riina Solman: punamõrtsukate tänavanimed tuleb kiiremas korras ära muuta

«Tänan PPA korrakaitsejõude ja kõiki abijõude, kes on täna professionaalselt kujunenud olukorrale reageerinud. Kuna Narva volikogu liikmed on üles näidanud tahtmatust eemaldada Eesti rahvale hingehaavu tekitava punamonumendi, oli see ainuvõimalik reaktsioon,» selgitas Solman.

Ta ise ootab riigikogu liikmeid palavalt suvepuhkuselt tagasi. «Et seaduseandja saaks sama hooga korda teha ka punamõrtsukate tänavanimesid puudutava seadusandluse,» täiendas minister. Tema hinnangul on Narva volikogu näidanud, et neid ei huvita teiste kannatused ning seega ei ole Solmani sõnul sealt loota, et ootel olnud tänavanimede muutmine nüüd käsile võetaks. «Teatud mõttes on inimesi jõhkralt hukanud punaterroristide nimede ülistamine tänavanimedena tankimulaažist veelgi hullem. Igal juhul peavad need kannatusi põhjustanud tegelaste nimed linnaruumist kaduma,» toonitas Solman.

«Narva asub Eesti Vabariigis. Meil ei ole lubatud vastandumine Eesti iseseisvusele ja kohanimed (Dauman, Tiimann), mis ei ole seadusega vastavuses, tekitavad Eesti ühiskonnas jätkuvaid pingeid. Seoses Vene agressiooniga need pinged kasvavad kiiresti. See kõik vähendab meie turvatunnet. Sobimatud tänavanimed tuleb seadusega vastavusse viia,» rõhutas Solman ja lisas, et tänavanimede küsimus ei puuduta muidugi ainult Narvat, selliseid tänavanimesid, mis on sobimatud, leidub mujalgi Eestis.