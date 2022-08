Kaja Kallas: inimesed Narvas on olnud mõistvad ja ma loodan, et see nii ka jääb

«Kogu operatsioon oli väga keeruline logistiliselt ja hõlmas erinevaid objekte. Tahan öelda aitäh kõigile, kes osalesid,» märkis peaminister.

«Me jälgime Narvas toimuvat väga pingsalt ja oleme päeva jooksul jälginud. Siiamaani ei ole tekkinud kokkupõrkeid, mis on positiivne. Politsei on käitunud väga delikaatselt, teisaldajad samamoodi. Inimesed on olnud mõistvad ja ma loodan, et see nii ka jääb,» oli Kallas lootusrikas.

Peaministri sõnul peaksime nüüd keskenduma rohkem sellele, kuidas Ida-Virumaad muu Eestiga paremini siduda. «Meil on üks Eesti Vabariik. Meil peaks olema ühine tulevik ja tulevikule peaksime koos keskenduma. Eesti on meie kodu,» märkis Kallas.

Lisaks eestikeelsele haridusele, mida peaminister pidas lõimumisprotsessi võtmeks, on kultuuriministeeriumis valminud ka pakett erinevaid mõtteid ja meetmeid, kuidas lõimumisprotsessi edendada. «Kui kohtun Narva volikogu liikmetega, siis tegelikult ka see, et seal ei ole võimalik rääkida eesti keelt, on suur probleem,» tõdes peaminister.