INTERVJUU ⟩ Läänemets: algusest peale oli selge, et tanki peab teisaldama valitsus

«Olen olnud kogu aeg seisukohal, et tanki teisaldamise peab läbi viima valitsus, sest kui vaadata ettevõtmise ulatust, on ilmselge, et isegi kui omavalitsus oleks teisaldamisotsuse teinud, poleks neil olnud võimalik seda teostada,» lausus minister. «Kasvõi vaja minevat tehnikat pole Narvast leida. Nii et lõppkokkuvõttes oleks nagunii pidanud valitsus seda tegema. Rääkisime juba mitu nädalat tagasi, et valitsuse põhimõtteline seisukoht on tank teisaldada, ja samal ajal algasid ka ettevalmistustööd. Narva volikogul oli küll vahepeal võimalus oma otsuseid teha, aga kui nad ütlesid, et otsust ei langeta, asus valitsus tegutsema.»