Erakondade reitingud: EKRE kasvatas nädalaga toetust

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS-i koostöös valmiva küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,9 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 21,3 protsenti ja Keskerakonda 16,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Enim muutus nädalaga reitingutabelis teisel kohal oleva EKRE toetus, mis tõusis 1,5 protsendipunkti võrra. Liidrikohal oleva Reformierakonna ja kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 9,1 protsendiga, Eesti 200 8,7 protendiga ning Isamaa 8,1 protsendiga.

Pärast mitu kuud kestnud tõusu on Isamaa toetus viimase kahe nädalaga langenud 1,3 protsendipunkti võrra ning reitingutabelis langeti sellega taas Eesti 200 seljataha. Samal ajal on jätkuvalt pigem langustrendis ka Eesti 200 toetus, mis on nüüd madalaimal tasemel alates 2020. aasta oktoobrist.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 51,1 protsenti ja opositsioonierakondi 37,8 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi sõnul paistab kõige suurema muutusena käesoleval nädalal silma EKRE toetuse kasv.

«Kui vaadata EKRE iganädalasi toetusnumbreid, siis praegusel nädalal langes nende nelja nädala keskmise arvestusest välja juuli keskpaigast pärit suhteliselt madal tulemus ning see asendus viimasel nädalal 23,2-protsendise tulemusega. Kuna ka käesolevale nädalale eelnevad kolm iganädalast tulemust on olnud vägagi stabiilsed, ei ole selle nädala kasv veel kindlasti märk, et EKRE toetus on kasvutrendis,» rääkis Mölder.

Tema sõnul tundub, et ka teiste erakondade toetused pigem otsivad suunda, kuhu liikuda, ning selgemaid trende välja tuua on raske. «Keskerakonna ja Reformierakonna toetus on lühiajaliselt hetkel pigem stabiilne kui järjepidevas liikumises mingis kindlas suunas. Samuti on praeguseks selge, et Isamaa ja aotside toetuse kasv, mis sai alguse uue valitsusega liitumisest, on peatunud. Ainsa trendina jätkub Eesti 200 toetuse langus ning vahed aotsiaaldemokraatide ja Isamaaga on väikesed,» ütles Mölder.