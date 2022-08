Kohus lükkas Haapsalu raudtee kaebuse tagasi, läänlased jäävad lootusrikkalt ootele

«Kohus leiab, et kaebajate kaebus tuleb tagastada, sest kaebajatel puudub asjas ilmselgelt kaebeõigus ning kaebuse rahuldamisega ei oleks võimalik saavutada kaebuse eesmärki,» märkis kohus.

Põhjuseks see, et eelmine valitsuskoosseis nimetas juunikuisel istungil kolm suurprojekti, mis soovitakse taastekavast välja jätta, kuid sellega ei ole taastekava lõplik muutmine kinnitatud ei Eesti ega Euroopa Liidu vastavate institutsioonide poolt. Samuti pole teada ka see, millises osas taastekava lõpuks muudetakse, selgitas kohus.

Samasisulise otsuse said ka Tallinna linnajuhid, kes pöördusid kohtusse Tallinna Haigla rahastuse tõttu.

Erinevalt pealinnast ei plaani Haapsalu ja Lääne-Nigula otsust aga edasi kaevata: «Meie jääme ootele ja loodame tervele mõistusele,» kinnitas Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid (KE), lisades, et Haapsalu loodab, et praegune valitsus on antud küsimuses konstruktiivne.

«Saime ju halduskohtust teada, et otsust polegi veel tehtud. Eesti raudtee on ehitustööde võitja välja valinud ning vaja ainult Riina Sikkuti (SDE) allkirja. Absoluutselt kõik eeltööd on tehtud ja mahuvad etteantud eelarve raamidesse. Euroopa Komisjoni heakskiit samuti olemas,» loetles Karilaid. Kui nüüd raudteeprojektiga siiski edasi liikuda, saaks tema hinnangul kokku hoida kümneid miljoneid.

Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald pöördusid juuli lõpus raudtee rahastusest ilma jätnud valitsuse vastu kohtusse: halduskohtult sooviti valitsuse otsuse tühistamist.