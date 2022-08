Narva muinsuskaitsja süüdistab linnapead vaenu õhutamises. Raik: eks neid tiitleid on lihtne jagada

Seltsi juht märkis, et Narva linnapea väitel on eestlastel ja venelastel erinev arusaam teisest maailmasõjast ja sellega seotud ajaloost, ning see jääbki niimoodi.

«Kuid see on vale, kuna paljud venelased teavad ja saavad aru sellest, et Nõukogude Liit okupeeris Eesti ning paljud teised riigid teises maailmasõjas, millega tõi kaasa ainult surma ning paljude rahvaste iseseisvuse kaotamise. Samuti teavad paljud venelased, et Nõukogude Liit alustas koos fašistliku Saksamaaga teist maailmasõda, sõlmides enne sõjategevuse algust Molotovi-Ribbentropi pakti, millega jagati omavahel mõjuvõim Euroopas. Ka arvestatav osa Narvas elavatest venelastest teab seda ning on suurema osa eestlastega samal arvamusel,» kirjutas seltsi juht Tsvetkov.