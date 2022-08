Eesti Pagulasabi aitab kolme riigi naistel luua üle 100 ettevõtte

«Meie eesmärk on aidata haavatavas seisus olevaid pagulasi, sisepõgenikke ja muul viisil relvakonfliktide tõttu kannatanud inimesi. Et meie abil oleks pikaajaline mõju, aitame luua ja arendada mikro- ja väikeettevõtteid, mis tagaksid osalistele jätkusuuliku ja väärika toimetuleku, vaatamata keerulistele oludele, milles nad elavad,» ütles Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson.

Ukrainas korraldab Pagulasabi ettevõtlusprogrammi viiendat aastat, Gruusias teist ning Keenias esimest. «Hetkel on nii Gruusia kui ka Keenia selleaastased programmid nii kaugel, et kasusaajad on läbinud esmased koolitused ning saanud kätte äride käimalükkamiseks vajalikud seadmed, näiteks pagariäri või juuksuritöökoja tarbeks. Neis riikides 6-kuuline mentorluse programm juba käib,» ütles Gruusia ja Keenia suuna projektijuht Taavet Tomberg.