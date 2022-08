Eesti suursaadik Lätis Eerik Marmei andis üle volikirja

Volikirja üleandmise tseremooniale järgnenud vestluses tunnustas suursaadik kahe riigi vahelisi suurepäraseid suhteid. Suursaadik ja president rääkisid Eesti ja Läti mitmekülgsest koostööst ning Euroopa julgeoleku, energiajulgeoleku, majanduse, Rail Baltica ja kultuuri teemadel. Tõdeti, et Eesti ja Läti vaated julgeolekuolukorrale piirkonnas on sarnased ning kahe riigi kaitsekoostöö muutub lähiaastatel tugevamaks. Septembris avaldatava teise Eesti-Läti tulevikukoostöö raporti kontekstis arutati ka uusi võimalusi ühistegevusteks.

«Eestil ja Lätil on sarnased huvid julgeoleku, energeetika, majandussuhete ja piiriülese koostöö küsimustes ning tihe suhtlus toimub nii ministeeriumite, ametkondade, parlamentide kui ka rohujuure tasandil. Läti on naaber, kellele võib kindel olla ja kellega meil on mitmetes valdkondades aastakümnete pikkune teineteisemõistmine, mille pinnalt saame tulevikus oma koostööd veelgi tihendada,» ütles Marmei.