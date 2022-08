Eesti paneb paika Ukraina sõjas haavatute ravivõimalused

Aastaks 2022 on Ukraina sõjas haavata saanud inimeste raviks riigieelarvest Eesti Haigekassale eraldatud 3,05 miljonit eurot. Ravikulu suurus sõltub tegelikest abivajajatest.

Sõjas haavata saanud inimeste raviks on planeeritud 2,75 miljonit eurot. Eesti regionaalhaiglate ja keskhaiglate võimekus on hinnanguliselt vastu võtta 45-50 patsienti.

Eestisse transportimisel kiirabi teenuse pakkumiseks suunatakse 0,3 miljonit eurot. Lähtutud on kiirabibrigaadi ööpäeva maksumusest 1600 euro ulatuses ja sellest, et ühe vigastatu transpordi korraldamiseks kulub ligi neli ööpäeva ning transpordi maksumus ühe vigastatu kohta on 6000 eurot. Sõltuvalt haavata saanud isikute tegelikust arvust võivad rahalised kulutused muutuda.