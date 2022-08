Narkojõugu juht tuuakse USA-st Eesti vanglasse üle

DEA agent kohtus juunis ja juulis 2018 veel korduvalt Magerramoviga ja andis teada, et ka tema suurem saadetis on jõudnud New Yorki narkokartellini. Ühtlasi pidas ta Magerramoviga läbirääkimisi järgmiste saadetiste narkokartellile toimetamise üle.

DEA otsustas 2018. aasta sügisel, et Magerramovi vastu on kogutud piisavalt tõendeid, ning Eesti keskkriminaalpolitsei pidas ta USA rahvusvahelise õigusabipalve alusel kinni.

Karfentaniil on kõige kangem teadaolev uimasti. Karfentaniil on fentanüüliga samasse gruppi kuuluv laboritingimustes valmistatav sünteetiline opioid. Karfentaniili kasutatakse suurte loomade, näiteks elevantide uimastamiseks ja see on fentanüülist 100 korda kangem. Inimese tapmiseks piisab väga väikesest kogusest ehk 0,03 milligrammist.