Budapest kutsus Eesti suursaadiku vestlusele

«Ungari energiajulgeolek on meie jaoks punane joon, me kaitseme alati oma energiajulgeolekut,» seisis postituse pealkirjas.

Videos rääkis Menczer, et Eesti suursaadikule selgitati lähemalt Budapesti seisukohti Ukrainas Venemaa poolt algatatud sõja kohta. Riigisekretär tõi välja Ungari suure panuse Ukraina aitamisel. «Oleme vastu võtnud ligi miljon põgenikku, aitame neil leida tööd, lapsed on läinud kooli. Jätkuvalt pakume Ukrainale humanitaarabi,» loetles Menczer ja kinnitas, et Ungari tunnustab Ukraina territoriaalset terviklikkust. «Ungari valitsus on rahu poolel!» rõhutas ta.