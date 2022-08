Zelenskõi selgitas Venemaaga läbirääkimiste võimatust

«Aastaid tahtsime läbirääkimisi, sest teadsime, et iga hetk võib toimuda täiemahuline invasioon ja et me ei saa püsivalt elada teadmisega, et tulemas on täiemahuline sõda. Saime aru, kes on meie naaber ja mis üldse toimub. Kuid Venemaa valis selle tee ise ehk kogu elu hävitamise tee Ukrainas. Venemaa ei vajanud mingit vahendajat,» selgitas Ukraina riigipea tudengitele.