Zelenskõi: Venemaa jaoks on ukrainlased teadlikult valitud sihtmärgid

«Seetõttu, kui me räägime Venemaa sõjast Ukraina vastu, siis me räägime kaheksast aastast pluss 175 päevast. Ja kui me räägime selle sõja ohvritest, Ukraina kaotustest, siis me ei alusta seda lugu 2022. aasta veebruarist. Me alustame seda 2014. aastast, kui ukrainlasi hakati tapma lihtsalt sellepärast, et nad on ukrainlased. Ukraina lipu eest. Ukraina meelse positsiooni eest. Ukraina territooriumi kaitsmise eest. Isegi lihtsalt kahtluse pärast, et inimene toetab Ukraina riiki,» rõhutas president.