EKRE: valitsus peab otsustavalt sekkuma elektriturgu

«Kahjuks peame tõdema, et ei eelmine Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus ega praegune sotsiaaldemokraatide ja Isamaaga tehtud Kaja Kallase valitsus ole suutnud ega tahtnud astuda vajalikke samme meie inimestele ja ettevõtetele odava elektri tagamiseks. Selle asemel näeme, kuidas valitsus ja valitsusele kuuluvad monopolid on läinud ühiskonna vaeseks kurnamise teed ja korjavad elektriarvete kaudu eraisikutelt ja ettevõtetelt kokku enneolematult suurt raha. Tänase valitsuse sõnumid ning Eleringi ja Eesti Energia käitumine näitavad, et Kaja Kallase valitsus kas ei taha või ei suuda võtta midagi ette sotsiaalse ja majandusliku krahhi vältimiseks," kirjutab EKRE.

«Valitsusel ei ole mõtet rääkida börsi toimimisest, kui hinnavahe Eesti ja Soome vahel on niinimetatud turul juba mitme tuhande kordne. Samuti ei ole mõtet rääkida tootmise puudujäägist, sest kergesti on võimalik tuvastada, et puudujääki ei ole või eksisteerib see monopolide poolt kunstlikult tekitatuna, et hinnaga manipuleerida,» leiab EKRE.