VIDEO ⟩ Kallas vastuseks Toomile: pole õige, kui integratsioon on seotud ainult ühe tankiga

Kallas viitas oma vastuses riigikantselei värskele uuringule. «Muukeelse elanikkonna hulgas on kasvanud toetus punamonumente teisaldamisele. Oleme sellest palju rääkinud ning inimesed mõistavad. Nagu keegi ütles tabavalt, et kui integratsioon on seotud ainult ühe tankiga – justkui ilma tankita integratsiooni toimuda ei saa –, siis see pole päris õige. See on ebaõiglane ka kõikide inimeste suhtes, kes on Eesti ühiskonda väga hästi lõimunud ning keda on väga palju.»