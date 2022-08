Politsei palub kaasabi leidmaks Nõmmel kadunud Tamarat

Politsei vahendas, et lähedase sõnul lahkus Tamara täna pärastlõunal oma Nõmmel asuvast kodust ilma midagi ütlemata. Terviseseisundi tõttu võib Tamara olla segaduses ning tema elu võib olla ohus. Politseinikud kontrollivad praegu Nõmme ja Harku piirkonda, seni ei ole naist leitud.

Tamara on kõhna kehaehitusega. Seljas on tal värviline pluus ja jalas püksid, kaasas võib olla ka kollane üleõla kott. Naisel on heledad juuksed.