Eesti suursaadik Ungaris Raul Toomas andis üle volikirja

«Venemaa sõja tõttu Ukrainas on julgeolekukeskkond kardinaalselt muutunud terves Euroopas, mistõttu on ühtsus ja tugev koostöö ELis ja NATOs olulisem kui kunagi varem. Oleme Ungarile väga tänulikud panuse eest NATO Balti õhuturbe missiooni. Nende pühendumust NATOs ilmestab ka see, et 20. augustil, kui nii Eesti kui ka Ungari tähistavad riigipüha, teevad Ungari lennukid ülelennu Eestist,» tõi suursaadik Toomas välja.