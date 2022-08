Kirjanik Katrin Pauts asub tööle Keskerakonna fraktsioonis

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni juht Jaanus Karilaid sõnas, et tööpakkumise tegi Pautsile tema, sest tegemist on avara silmaringi ja sõnaosava inimesega. Pauts hakkab fraktsioonis tööle meediateemal.

«Kuidas see hakkab tööpraktikas välja kujunema, eks seda aeg näitab, aga usk ja lootus on tema suhtes olemas. Kindlasti annab ta mõtteid, kuidas Keskerakonna ideoloogilist poolt paremini korrastada ja sõnastada,» sõnas Karilaid.

Pauts ise kinnitas ühismeediapostituses, et nõunikuna tööle asudes ta erakonnaga ei liitu. Karilaiu sõnul pole selles midagi eripärast, et erakonna heaks töötavad inimesed erakonnaga ei liitu. «Kui fraktsiooni juhtkonna ja nõunike vahel on usaldus, siis parteipilet ei ole siin esmane,» ütles ta.



Katrin Pauts on kirjutanud menukaid raamatuid ning oma karjääri jooksul tegutsenud ka ajakirjanikuna Õhtulehes. Samuti oli ta saatesarja «Eesti tippmodell» peatoimetaja.