Kuula ⟩ President Alar Karis Kuku raadios: mõned ministrid on väga aktiivsed, mõned ei ole veel jõudnud ennast näidata

Lisaks muudele teemadele vaadati tagasi viimatisele valitsuskriisile, mille tagajärjel moodustati praegune koalitsioon. Karise sõnul on raske hinnangut anda, kas valitsuskriis võttis liiga kaua väärtuslikku aega, mis oleks võinud kuluda muude kriiside lahendamisele, kuid lähiriikide näitel on valitsusi mõnikord kokku pandud ka mitmeid aastaid, ehkki riik areneb ka sel ajal edasi. Karis nentis, et muidugi võib öelda, et oleks võinud teha rutem või vana valitsus oleks võinud sootuks jätkata, kuid märgid olid väga selged, et see polnud võimalik. «Ma ei tea, kas ta oli mahavisatud aeg. Eks ju suheldi, räägiti ja arutati, mida siis peaks tegema ja milline see valitsus võiks olla. Ma arvan, et räägiti ka sisuliselt, mitte ei jagatud ainult ministrikohti,» arvas president. Juttu tuli ka presidendi toonasest dilemmast erakorraliste valimiste väljakuulutamisel. Nagu teame, ei olnud selleks lõpuks vajadust, sest Reformierakond, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond moodustasid koalitsiooni. «Eks minu kui presidendi ülesanne on kaaluda ja vaadata kõiki võimalusi, et valitsus kokku saaks,» tõdes ta.

Karis ütles, et temal ei olnud oma eelistusi, milline võiks koalitsioon olla. «Nägime väga hästi, et oli võimalik ainult kaks koalitsiooni. Kui kumbki ei oleks hakkama saanud, siis olekski ühe võimalusena olnud erakorralised valimised. Meil oli ka teatav eeldus olemas, et peaministrit oleks pidanud umbusaldama, sest muidu poleks see võimalik olnud,» rääkis ta.



Nüüd umbes kuu aega tegutseda saanud uue valitsuse kohta ütles Karis, et valitsus on tööle hakanud, kuigi kuu aega on lühike aeg hinnangute andmiseks. Kõik sõltub väga palju ministritest ning praegu on näha, kuidas mõned ministrid on väga aktiivsed, kuid mõned pole jõudnud veel ennast nii palju näidata. «Ilmselt ongi nii, et mõnel ministril läheb aega selle ameti õppimiseks ja loodame, et see aeg ei saa ennem otsa, kui amet selgeks saab,» ütles president.