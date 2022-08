GALERII ⟩ Taasiseseisvumispäev algas mälestustseremooniaga Toompea jalamil

Eesti iseseisvuse taastamise 31. aastapäeva puhul on laupäeval, 20. augustil huvilistele avatud Pika Hermanni torn. Torn on avatud kell 11–17. Sissepääs on Kuberneri aiast. Ladusama sissepääsu korraldamiseks jagatakse külastajatele kohapeal tasuta pääsmeid, kuhu on märgitud torni pääsu kellaaeg. Pääsmeid on piiratud arv.