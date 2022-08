«Nii nagu aastal 1989, elab ka praegu Narvas alla nelja protsendi eestlasi. Kogu selle 31 aasta jooksul ei ole see protsent suurenenud. Ja kui me paneme nüüd ükskõik millise poliitiku sellesse konteksti, kus tema rahvuskaaslasi on alla nelja protsendi, siis ma tahaksin näha, millist retoorikat nad teeksid, et võimul olla. See tõttu meil tema asemel paremat valikut ei ole. Näiteks Keskerakonna poliitikud Mihhail Stalnuhhin ja Yana Toom räägivad lahtise tekstiga, et Russkii Mir peab Eestis kasvama ja Narvas ka valitsema,» ütles Fjuk.