Rasmus Puur: peame oskama sellest, mis meil on, rõõmu tunda

Presidendi kultuurinõunik Rasmus Puur rääkis, et sellise ürituse kultuuriprogrammi paika panemisel, tuleb lähtuda kohustuslikest, elementidest, mis seesuguse vastuvõtu juurde käivad ja kuhu kuuluvad nii presidendi kõne kui ühe kultuuritegelase kõne ning sinna ümber saab hakata koondama kõike muud. Ta lisas, et soov oli, et lõpus läheks ka peoks ja inimesed saaksid omavahel suhelda.

Vastates küsimusele, kas sellele süngusele, mis maailmas hetkel on, pole teadlikult viidatud, vastas Puur, et täna on väga eriline päev ja tegelikult on meil pidupäev, «See süngus ja kõik, mis maailmas toimub on taustal nii ehk naa, see käib paratamatult meil kõigil kuklas, aga me ei tohi ära unustada ka meie oma Eestit ning meie oma eestlasi ja seda, mis toimus 31 aastat tagasi. Me peame seda pühitsema ka raskel ajal. Peame oskama sellest, mis meil on, rõõmu tunda.»