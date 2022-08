VIDEOINTERVJUU ⟩ President Karis: inimesed, kes täna siin elavad, peavad elama ühises ajalooruumis. Ja selle nimel tuleb pingutada

President Alar Karis, pidasite vajalikuks meenutada president Lennart Meri sõnu selle kohta, et Eestil ei peaks olema kaht ajalugu. Meie viimaste nädalate sündmused näitavad, et meil on kaaskodanikke, kelle jaoks on ajalugu teistsugune. Kas usute, et me saame sellest üle, ja kas usute, et juba õige pea meil on tõesti kõigil üks ajalugu?