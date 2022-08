Keskkonnaminister Madis Kallas ühines sotsiaaldemokraatidega

Enne ministriks saamist Saaremaa vallavanemana töötanud Kallase sõnul tõi teda sotsiaaldemokraatide sekka maailmavaade, mida ta on sotsiaaldemokraatidega juba aastaid jaganud, märkis SDE pressiteate vahendusel.

«Kohalikul tasandil on võimalik väga edukalt töötada ka ilma erakonda kuulumata, aga riigi tasandil ning eriti valitsuses olles on minu hinnangul vajalik ühene selgus, et kuhu erakonda minister kuulub ja millist maailmavaadet ta esindab. Olen sotsiaaldemokraatide valitsusdelegatsiooni liige ja minu soov oli seda erakonda astudes ka kinnitada. Keskkonna kõrval jäävad minu südameteemadeks kõik regionaalset mõõdet omavad teemad üle Eesti ja eriti Saaremaaga seotud küsimused. Suur tänu sotsiaaldemokraatidele usalduse eest,» ütles Kallas.