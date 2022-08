Mari-Ann Kelam: 31 aastat tagasi oli ka väliseestlastel korralik pidupäev

Mari-Ann Kelam meenutas, et ka väliseestlastel oli 20. augustil 31 aastat tagasi korralik pidupäev. Seni oli ta juba aastaid käinud MRP aastapäeval 23. augustil protestimas saatkondade ees, meenutamaks maailmale, et Eesti on okupeeritud. Kui varem sai nõutud Eestile vabadust, siis sel päeval oli sõnumiks, et Vene impeerium laguneb.

«Oli suur rõõm, sest kõik need aastad olime oodanud,» lausus Kelam, lisades, et temalgi oli üks armas vanaema, keda ta polnud kunagi näinud, sest vanaema oli raudse eesriide taga. «Kui vanemad Eestist põgenesid, siis ei saanud ta kaasa tulla, aga lootis tulla järgmise laevaga. See kõik juhtus septembris 1944 ja alles kümme aastat hiljem saime teada, et vanaema on ikka elus. Siis saime esimese kirja, sest Stalin oli surnud.»