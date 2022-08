Liikluses on hukkunud 30 inimest, õnnetuste ja vigastatute hulk kasvab

Kui mullu registreeris politsei- ja piirivalveamet aasta esimese peaaegu kaheksa kuuga 1021 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles sai viga 1153 ja hukkus 37 inimest, siis tänavu on 21. augusti seisuga olnud 86 õnnetust rohkem ning 95 võrra on kasvanud ka vigastatute arv. Elu on sel aastal liiklusõnnetustes kaotanud 30 inimest.