REPSI KOHTUASI ⟩ Ministeeriumi endise autojuhi sõnul soovis Liina Kersna nooremat autojuhti

Eylandt rääkis kohtus, et teda palgati ametisse autojuhi ja haldusspetsialistina ning tema ülesanne oli sõidutada ministrit, tegeleda autodega ning muul ajal teha maja peal muud nipet-näpet. Juba töövestlusel tuli aga ka juhtu sellest, et töökohustuste hulgas on laste sõidutamine.

«Küsiti, kas mul on selle vastu midagi kui on vaja lapsi sõidutada. Ütlesin, et ei ole. Mul on ka terve rida lapselapsi,» rääkis Eylandt. Ta tunnistas, et Repsi heaks töötamise ajal tuligi tal regulaarselt viia lapsi kooli või lasteaeda. Samuti aitas ta enda sõnul mõned korrad ministril poes käia.