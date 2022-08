OTSE POSTIMEHEST ⟩ Pühendame Ukraina sünnipäeval talle vähemalt minuti. Stuudios on Ilmar Raag

24. augustil, Ukraina iseseisvuspäeval, võtame oma päevast vähemalt ühe minuti, et öelda: «Ukraina, Sa ei ole üksi!» Miks seda on vaja Ukrainale ja miks see on vajalik meile endile, sellest räägime Postimehe otsesaates filmilooja ja kommunikatsiooni eksperdi Ilmar Raagiga.