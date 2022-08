Esmaspäeval teatas «Aktuaalne kaamera», et praegune valitsus Maarjamäe memoriaali maha ei lammuta. Kultuuriminister Piret Hartman (SDE) on seisukohal, et memoriaal tuleb olulise arhitektuuriobjektina säilitada, kehva seisukorra tõttu võiks selle konserveerida ning muuta konteksti tänapäevale kohasemaks. Aasta alguses tegi osa memoriaalist omav Tallinna linn ettepaneku, et võtab kogu territooriumi endale ning teeb kolme miljoni euro eest selle korda.