Hiiumaale võis ujuda karu

Kohaliku jahimehe Tiit Reha sõnul on plaanis asja edasi uurida. «Käisime kohapeal ka, aga kuna oli sadanud, siis jälge enam nii hästi näha ei olnud. Paigaldame piirkonda ka rajakaamerad, et täpsemaid kinnitusi saada,» sõnas Reha.

EJS-i tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe sõnul on alust siiski arvata, et praegu fikseeritu järgi on tegemist ühe karu jälgedega. «Kui karu juba Hiiumaale läheb, siis see tähendab seda, et karudel hakkab juba mandril ruumi väheseks jääma,» sõnas Lillemäe.