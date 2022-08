Tallinna linnavolikogu Isamaa fraktsiooni juhib Karl Sander Kase

Kase sõnul vajab Tallinn eestikeelset ja eestimeelset linnajuhtimist. «Valitsus on kokku leppinud ülemineku eestikeelsele haridussüsteemile. Tallinn ei tohi siin kujuneda piduriks, vaid astuma samme ülemineku kiirendamiseks. See eeldab linnalt poliitilist otsust ja panustamist õpetajatesse,» ütles Kase. Tema hinnangul on oluline säilitada kindlameelsus ka punamonumentide saatust puudutavates otsustes.