Trammi sünnipäeval tiirutab Tallinnas muusikatramm

Tallinna Linnatranspordi ASi (TLT) trammiteenistuse direktori Meelis Telliskivi sõnul on Tallinna tramm praegu parema tervise juures kui eales varem kogu oma väärika ajaloo kestel. «Pikk ajalugu kohustab, ent annab ka erakordsed võimalused. Kui 2017. aastal sai teoks suur projekt, mis viis trammiliiklust kesklinnast otse lennujaama, siis täna meie suurem väljakutse on aastaks 2025 trammiühenduse loomine reisisadamaga ning 23 uue trammi vastu võtmine paari aasta pärast,» ütles Telliskivi.

Telliskivi tõi välja, et tramm on jäänud linlaste soosituimaks transpordivahendiks läbi aegade. «Rahva poolehoid trammile tuleneb mitmest asjaolust. Kõigepealt on tramm sagiva ja närvilise linnaliikluse keskel juba oma massilt otsekui rahu ja kindluse saareks. Trammile istudes on enim võimalust, et sõitjateruum pole ülerahvastatud ning jõuad vääramatult sihtpunkti ka siis, kui keskpäevane liiklusummik teised linnasõidukid peatab,» selgitas Telliskivi.